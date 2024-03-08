Доля биткоинов в спотовых ETF выросла почти до 4%

Объем биткоинов под контролем спотовых ETF возрос до 798 033 BTC, что составляет почти 4% всех монет. Об этом сообщает incrypted.

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После завершения торговой сессии 7 марта 2024 г. доля биткоинов в спотовых ETF на базе актива выросла почти до 4% от всего предложения в 21 млн BTC.

С 11 января 2024 г. этот показатель вырос почти на 1%. Всего в 10 спотовых биткоин-ETF сконцентрировано 799 033 BTC на $54 млрд.