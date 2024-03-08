Налоговые льготы для бизнеса: Гетманцев анонсировал изменения

Правительство проанализирует эффективность действующих налоговых льгот, после чего часть из них могут быть отменены, чтобы повысить объем поступлений в госбюджет. Об этом глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев рассказал в интервью Укринформу.

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Гетманцев напомнил, что в процессе пересмотра условий кредитной программы с МВФ в декабре прошлого года власти Украины обязались до конца июля текущего года провести оценку эффективности налоговых льгот, в том числе их «стоимости» для бюджета.

«Для нас важно… разобраться, насколько оставшиеся льготы эффективны и справедливы ныне, которые дают общий экономический эффект — или наоборот не дают, а лишь образуют дыры в бюджете. И тогда вместе с партнерами мы сможем определиться — что следует оставлять, а что действительно вредит экономике», — пояснил он.

В качестве примера он привел льготу предприятиям Всеукраинской организации инвалидов, которые до сих пор получают возмещение по НДС, уплачивая этот налог по нулевой ставке.

«Такая льгота абсолютно неоправдана. Потому что, по сути, освобожденный ресурс идет не в поддержку лиц с инвалидностью, а на финансирование нескольких семей, которые монополизировали эту сферу в Украине», — отметил Гетманцев.

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В то же время он признал, что глобальная отмена налоговых льгот кардинально на поступление в бюджет не повлияет. Кроме того, большинство введенных после начала полномасштабного вторжения льгот и преференций уже отменено.

«Практически все мы вернули до довоенного уровня, кроме льгот, предоставляемых предприятиям оборонно-промышленного комплекса. И их упразднять сейчас нельзя», — заявил он.

Гетманцев добавил, что также до завершения войны точно не будут отменены льготы для хозяйствующих субъектов, работающих на приграничных и прифронтовых территориях.