Финансовую отчетность за 2023 год подали 360,8 тысяч компаний. Об этом свидетельствуют данные Госстата. Какие компании заработали больше всего — в аналитике YouControl.
Какие украинские компании заработали больше всего в 2023 году — аналитика YouControl
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Кто заработал больше всего
В десятку лидеров по выручке попали:
- Украинская сеть супермаркетов «АТБ-Маркет» (181,1 млрд грн)
- Энергетическая компания D.TRADING (165,7 млрд грн)
- Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом» (153,8 млрд грн)
- Национальная акционерная компания «Нефтегаз Украины» (138,6 млрд грн)
- Газоснабжающая компания «Нефтегаз Трейдинг» (119,8 млрд грн)
- Публичное акционерное общество «Укрнафта» (95,2 млрд грн)
- Акционерное общество «Укргаздобыча» (93,9 млрд грн)
- Акционерное общество «Украинская железная дорога» (92,6 млрд грн)
- Украинская сеть супермаркетов «Сільпо-фуд» (84,7 млрд грн)
- Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» (82,9 млрд грн)
При этом говорится, что среди лидеров 7 предприятий принадлежат государству.
Источник: Минфин
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