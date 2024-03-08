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8 марта 2024, 16:32 Читати українською

Какие украинские компании заработали больше всего в 2023 году — аналитика YouControl

Финансовую отчетность за 2023 год подали 360,8 тысяч компаний. Об этом свидетельствуют данные Госстата. Какие компании заработали больше всего — в аналитике YouControl.

Финансовую отчетность за 2023 год подали 360,8 тысяч компаний.
Фото: НБУ

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Кто заработал больше всего

В десятку лидеров по выручке попали:

  • Украинская сеть супермаркетов «АТБ-Маркет» (181,1 млрд грн)
  • Энергетическая компания D.TRADING (165,7 млрд грн)
  • Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом» (153,8 млрд грн)
  • Национальная акционерная компания «Нефтегаз Украины» (138,6 млрд грн)
  • Газоснабжающая компания «Нефтегаз Трейдинг» (119,8 млрд грн)
  • Публичное акционерное общество «Укрнафта» (95,2 млрд грн)
  • Акционерное общество «Укргаздобыча» (93,9 млрд грн)
  • Акционерное общество «Украинская железная дорога» (92,6 млрд грн)
  • Украинская сеть супермаркетов «Сільпо-фуд» (84,7 млрд грн)
  • Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» (82,9 млрд грн)

При этом говорится, что среди лидеров 7 предприятий принадлежат государству.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
AllexL
AllexL
8 марта 2024, 17:15
#
«заробив» не дорівнює «виторг» …
+
0
mantis05
mantis05
8 марта 2024, 17:46
#
Чот минфин пропустил классную новость про некоего успешного чувачка, который за февраль 24, заработал больше чем за прошлый год) кому война, а кто на ней наживается
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