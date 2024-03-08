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8 марта 2024, 15:43 Читати українською

Чиновники теперь могут подавать е-декларации в «Дие»

В «Дие» запустили новую услугу для чиновников, ежегодно представляющих электронные декларации. Об этом сообщил вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

В «Дие» запустили новую услугу для чиновников, ежегодно представляющих электронные декларации.
Фото: zoda.gov.ua

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Во время декларирования должностному лицу нужно внести информацию не только о себе, но и о членах семьи.

«Раньше родственникам нужно было искать и собирать документы о недвижимости, машинах, других активах, заказывать справку о доходах, а теперь — несколько кликов в «Дие», — отметил Федоров.

Он пояснил, что декларант из портала Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) бросит члену семьи в «Дие» запрос. После подтверждения членом семьи в «Дие» НАПК соберет информацию о его активах и доходах из реестров и сразу передаст декларанту в форме, как следует указывать в декларации.

«Это первая, но не последняя совместная услуга НАЗК. Электронное декларирование — это о подотчетности и ответственности должностных лиц. Взаимодействие между реестрами делает процесс декларирования прозрачным, удобным и автоматическим», — подчеркнул вице-премьер — министр цифровой трансформации.

Источник: Минфин
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