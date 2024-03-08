Французы помогут ГАСУ перейти на евростандарты финансового контроля

Госаудитслужба и французское агентство «Expertise France» подписали меморандум о сотрудничестве по разработке нормативно-правовых документов финансового контроля согласно стандартам ЕС. Об этом сообщает пресс-служба ГАСУ.

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Подписанный документ предусматривает расширение сотрудничества с французскими коллегами как в части борьбы с мошенничеством и другими финансовыми нарушениями, которые могут влиять на финансовые интересы ЕС, так и по укреплению потенциала ГАСУ в проведении государственного финансового контроля, в частности в период действия военного положения также при восстановлении разрушенных войной регионов.

«Партнерство Госаудитслужбы с французским агентством „Expertise France“ позволит привлекать специалистов для разработки законодательных и нормативно-правовых решений, которые Украина обязалась принять согласно своим обязательствам, взятым в рамках Соглашения с ЕС. Мы благодарны нашим французским коллегам за готовность сотрудничать и предоставлять необходимые консультации, а также за техническую помощь», — отметила глава Госаудитслужбы Алла Басалаева.

Также Меморандумом предусматривается оказание поддержки в модернизации материально-технической базы Госаудитслужбы.

Французское агентство международного технического сотрудничества «Expertise France» входит в группу Французского агентства развития и подчиняется Министерству Европы и иностранных дел и Министерству экономики, финансов, промышленного суверенитета и диджитализации Франции.