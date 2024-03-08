С начала года товарооборот Украины составил почти $17 миллиардов

За два месяца 2024 года товарооборот составил $16,8 млрд. Это на 2% больше аналогичного периода 2023 года, сообщает Государственная таможенная служба Украины.

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Так, за январь-февраль 2024 года в Украину импортировали товаров на сумму $10 млрд, а экспортировали — на сумму $6,8 млрд.

При этом облагаемый налогом импорт составил $8,8 млрд, что составляет 88% общих объемов импортируемых товаров.

Налоговая нагрузка на 1 кг облагаемого налогом импорта в январе-феврале 2024 года составила 0,47 $/кг, что на 5% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Страны, из которых больше импортировали товаров в Украину: Китай — $2 млрд, Польша — $1,1 млрд и Германия — $769 млн.

Экспортировали из Украины больше всего в Польшу — на $649 млн, Испании — на $624 млн, Китая — на $504 млн.

Импорт

В общих объемах ввезенных в январе-феврале 2024 года товаров 67% составили следующие категории товаров:

машины, оборудование и транспорт — $3,5 млрд. При таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 25,3 млрд грн, что составляет 31% поступлений таможенных платежей;

продукция химической промышленности — $1,8 млрд. При таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 12,8 млрд грн, что составляет 16% поступлений таможенных платежей;

топливно-энергетические — $1,3 млрд. При таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 20,0 млрд грн, что составляет 24% поступлений таможенных платежей.

Экспорт

В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров вошли:

продовольственные товары — $4,5 млрд,

металлы и изделия из них — $726 млн,

минеральные продукты — $587 млн.

За первые два месяца 2024 года при таможенном оформлении экспорта товаров, на которые установлена вывозная пошлина, в бюджет уплачено 47,96 млн. грн.