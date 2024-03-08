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8 марта 2024, 12:22 Читати українською

Кристалину Георгиеву могут повторно избрать на должность главы МВФ — СМИ

Директор-распорядительница Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заинтересована во втором пятилетнем сроке в должности главы мирового кредитора и готова обеспечить достаточную поддержку среди стран-членов. Срок полномочий Георгиевой истекает 30 сентября. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

Директор-распорядительница Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заинтересована во втором пятилетнем сроке в должности главы мирового кредитора и готова обеспечить достаточную поддержку среди стран-членов.

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На минувшей неделе болгарская экономистка получила поддержку от министра финансов Франции Бруно Ле Мер. Он сказал журналистам во время финансовых встреч G20 в Сан-Паулу, что Георгиева проделала «прекрасную работу», руководя учреждением, и что Франция поддержит ее на второй срок.

Агентство объясняет, что поддержка Ле Мера имеет решающее значение, учитывая, что европейские страны традиционно выдвигают кандидата на должность руководителя МВФ, хотя все члены Европейского Союза должны согласиться. Окончательное решение принимает дирекция заведения.

На прошлой неделе Георгиева рассказала, что сосредоточена на своей работе, а не на том, стоит ли баллотироваться на новый срок.

Источники, знакомые с процессом назначения главы МВФ, отмечают, что выбор будет сделан быстро, как только Европа объединится вокруг кандидата.

Хотя срок полномочий Георгиевой истечет лишь через полгода, некоторые люди, знакомые с этим вопросом, считают, что есть смысл принять решение к 15−20 апреля.

Георгиева вторая женщина, возглавившая МВФ, и первым человеком из страны с развивающейся рыночной экономикой.

Источник: Минфин
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