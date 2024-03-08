Курс валют на 8 марта: Доллар в банках подешевел на 10 копеек

В пятницу на наличном рынке курс доллара потерял 10 копеек в покупке и продаже. Евро не изменился в покупке и продаже.

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Валютный рынок

В обменниках доллар подорожал на 1 копейку в покупке и на 2 копейки в продаже. Курс евро вырос на 2 копейки в покупке и продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 38,00−38,50 грн. Евро покупают за 41,45 грн, а продают за 42,05 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,42−38,47, евро — 41,90−42,02 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 38,04−38,06 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 41,59−41,59 грн/евро.

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