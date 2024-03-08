За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 880 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 422 310 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 7 марта: 880 российских оккупантов, 11 танков и 35 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 422310 (+880) человек,
- танков — 6706 (+11) ед,
- боевых бронированных машин — 12798 (+19) ед,
- артиллерийских систем — 10375 (+25) ед,
- РСЗО — 1011 (+2) ед,
- средства ПВО — 704 (+3) ед,
- самолетов — 347 (+0) ед,
- вертолетов — 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 7998 (+35),
- крылатые ракеты — 1919 (+0),
- корабли /катера — 26 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 13598 (+66) ед,
- специальная техника — 1656 (+9).
Источник: Минфин
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