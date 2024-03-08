Официальный курс НБУ: Гривна укрепилась на 18 копеек

Национальный банк Украины установил на 8 марта 2024 года официальный курс гривны на уровне 38,08 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ повысил курс гривны на 18 копеек.

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Валютный рынок

НБУ на 8 марта установил официальный курс евро на уровне 41,48 грн. Курс европейской валюты снизился на 11 копеек.

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