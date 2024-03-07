Евросоюз оставил за собой право вернуть пошлину на украинскую продукцию

Европейский Союз оставляет за собой право возобновить пошлины, если импорт украинских продуктов, таких как мясо птицы, яйца и сахар существенно превысит объемы 2022 и 2023 годов. Об этом говорится в сообщении Европарламента.

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В четверг, 7 марта, голосованием 26 депутатов против 10 было одобрено предложение продлить временную отмену импортных пошлин и квот на украинский сельскохозяйственный экспорт в ЕС еще на год — с 6 июня 2024 года по 5 июня 2025 года.

Но ЕС оставляет за собой право возобновить пошлины на некоторые украинские товары, если их импорт будет слишком большим.

«Также предусмотрено „аварийное торможение“ для особо чувствительных сельскохозяйственных продуктов, в частности птицы, яиц и сахара. Это означает, что если импорт этих продуктов превысит средние объемы 2022 и 2023 годов, будут снова введены тарифы», — говорится в сообщении Европарламента.