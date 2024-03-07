К закрытию межбанка курс доллара снизился на 17 копеек в покупке и продаже. Евро подешевел на 9 копеек в покупке и на 10 копеек в продаже.
Курс валют на вечер 7 марта: доллар и евро продолжают дешеветь на межбанке
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Открытие 7 марта
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Закрытие 7 марта
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Изменения
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38,21/38,23
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38,04/38,06
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17/17
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41,62/41,64
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41,53/41,54
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9/10
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 38,10−38,60 грн. Евро покупают за 41,45 грн, а продают за 42,05 грн.
По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,41−38,45, евро — 41,88−42,00 грн.
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Источник: Минфин
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