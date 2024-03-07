Курс валют на вечер 7 марта: доллар и евро продолжают дешеветь на межбанке

К закрытию межбанка курс доллара снизился на 17 копеек в покупке и продаже. Евро подешевел на 9 копеек в покупке и на 10 копеек в продаже.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Валюта Открытие 7 марта Закрытие 7 марта Изменения доллар 38,21/38,23 38,04/38,06 17/17 евро 41,62/41,64 41,53/41,54 9/10

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 38,10−38,60 грн. Евро покупают за 41,45 грн, а продают за 42,05 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,41−38,45, евро — 41,88−42,00 грн.

«Минфин Валюта» — бесплатное мобильное приложение, в котором доступна вся необходимая информация — от курсов валют всех украинских банков до расположения пунктов обмена: Google Play или AppStore.