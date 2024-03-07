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7 марта 2024, 18:53 Читати українською

Внешняя торговля Китая возобновляется благодаря экспорту в россию

Внешняя торговля Китая в первые два месяца 2024 года выросла быстрее, чем ожидалось, частично благодаря электронике и увеличению экспорта на развивающиеся рынки и в россию в том числе. Об этом сообщает Financial Times.

Внешняя торговля Китая в первые два месяца 2024 года выросла быстрее, чем ожидалось, частично благодаря электронике и увеличению экспорта на развивающиеся рынки и в россию в том числе.
Фото: freepik.com

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Экспорт Китая вырос на 7,1% в январе и феврале по сравнению с годом ранее, превысив ожидания аналитиков Reuters, прогнозировавших рост на 1,9%.

Импорт вырос на 3,5% по сравнению с ожиданием — на 1,5%. Китай представляет экономические данные за январь и февраль вместе, чтобы учесть перебои, связанные с ежегодным празднованием Нового года по лунному календарю.

«Основным фактором возобновления экспорта стал рост глобального цикла технологических продуктов, в основном электроники», — сказал Тао Ван, главный экономист UBS из Китая.

Улучшение торговли Китая, сравнимое с 5-процентным падением за весь год в 2023 году, является хорошей новостью для политиков, поскольку на этой неделе политики Китая собираются в Пекине на ежегодное заседание парламента.

Экономика Китая пытается восстановиться после кризиса недвижимости, слабого доверия потребителей и инвесторов и падения доходов от экспорта в прошлом году, но правительство установило амбициозную цель — рост валового внутреннего продукта на 5% к 2024 году.

В первые два месяца этого года блок Ассоциации государств Юго-Восточной Азии был крупнейшим торговым партнером Китая — торговля выросла на 4,8%, за ним следует ЕС, торговля с которым упала на 4,1%. Торговля с США несколько выросла, поднявшись на 0,7%.

Торговля с россией

Среди отдельных торговых партнеров Китая стремительно выросло значение россии, двусторонний товарооборот с которой за первые два месяца текущего года вырос на 9,3% до общей суммы $37 млрд, а экспорт Китая к соседу вырос на 12,5%.

В прошлом году россия стала пятым по величине торговым партнером Китая, поднявшись с девятого места в 2020 году, когда товарооборот достиг $240 млрд, превысив целевой показатель в $200 млрд. россия приблизительно сохранила эту позицию в первые два месяца 2024 года, уступив п местом только на долю Австралии.

В четверг министр иностранных дел Пекина Ван И подчеркнул, что две страны развивают торговлю как часть стратегических отношений. Эти комментарии, вероятно, усугубит обеспокоенность в ЕС, который считает, что Китай молчаливо поддерживает вторжение россии в Украину.

«Китай и россия создали новую парадигму отношений между великими государствами. Политическое взаимное доверие между двумя сторонами продолжает углубляться. Российский природный газ попадает в дома в Китае, а китайские автомобили ездят по улицам россии», — сказал Ван И на пресс-конференции во время заседания Национального собрания.

Европейские лидеры неоднократно предупреждали Пекин, что его поддержка россии подрывает популярность Китая в ЕС. Но Ван И заявил, что партнерство Китая с его соседом отвечает его собственным интересам и не направлено на никаких «третьих лиц».

Торговля с Индией и Бразилией

Торговля Китая с Индией и Бразилией также выросла за первые два месяца года, повысившись на 15,8% и 33,3% соответственно.

Источник: Минфин
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