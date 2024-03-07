Европейский индекс Stoxx 600 впервые в истории превысил 500 пунктов

Европейский индекс Stoxx 600 впервые в истории превысил отметку в 500 пунктов, следует из торговых данных.

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Торги на бирже

На 15:22 Stoxx Europe 600 составлял 500,83 пункта (+0,55%). Инвесторы ожидают решение Европейского центрального банка по процентным ставкам, который, вероятно, сохранит их на прежнем уровне, пишет Bloomberg.

Главный региональный индекс рос на протяжении четырех месяцев на фоне оптимизма по поводу глобального роста, и даже полная переоценка ожиданий по поводу снижения ставок в 2024 году не перекрыла ажиотаж вокруг искусственного интеллекта, отмечает Bloomberg.

С начала года Stoxx 600 вырос почти на 4,7%, а за последние 12 месяцев — на 8,7%.

В ходе торгов 7 марта до рекордного уровня выросли акции датской Novo Nordisk, после того как компания сообщила инвесторам о положительных результатах ранних испытаний нового препарата для снижения веса.

В Копенгагене акции Novo Nordisk растут на $6,5%, до 940,20 датской кроны (около $137,5), в Лондоне — на 5,25%, до $131.

Акции британского банка Virgin Money в Лондоне взлетели на 36% после того, как британское Общенациональное строительное сообщество согласилось приобрести его за 2,9 млрд ($3,7 млрд). При этом акции производителя модной одежды Hugo Boss в Германии упали на 18% после публикации отчета за 2023 год и прогноза о том, что компания не сможет достичь целевых показателей на 2025 год из-за ослабления спроса.

Экономисты, опрошенные Bloomberg, ожидали, что ЕЦБ сохранит ставку по депозитам на уровне 4%, как и было объявлено 7 марта, но полагают, что новые экономические данные должны подкрепить аргументы в пользу перехода к ее снижению в 2024 году.

Стратег инвестбанка Liberum Сюзана Круц отметила, что не ожидает сюрпризов от регулятора, несмотря на признаки слабости ВВП еврозоны и быстрого снижения инфляции.