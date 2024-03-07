Банкир: Развитие банковской системы возможно в условиях системной макрофинансовой помощи

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

7 марта 2024, 16:53 Читати українською

Банкир: Развитие банковской системы возможно в условиях системной макрофинансовой помощи

Развитие банковской системы в 2024 году возможно только при системной и достаточной макрофинансовой помощи, которая фактически покроет большую часть расходов государственного бюджета. Такое мнение высказал Сергей Мамедов, глава правления Глобус Банка.

Развитие банковской системы в 2024 году возможно только при системной и достаточной макрофинансовой помощи, которая фактически покроет большую часть расходов государственного бюджета.
Фото:banker.ua

►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Международная помощь

По словам банкира, согласно финансовым расчетам в январе и феврале Украина должна получить до $6 млрд, которые были бы направлены на покрытие дефицита бюджета.

Однако за этот период, как отметил эксперт со ссылкой на данные Министерства финансов Украины, получено около $1,2 млрд, из которых $390 млн от Японии и $760 млн в рамках проекта Всемирного банка PEACE in Ukraine (гранты от правительства Японии на $465 млн и правительства Норвегии на $295 млн).

По его мнению, хоть макрофинансовая поддержка лишь косвенно влияет на банковский сектор, но она крайне важна для стабильности национальной валюты, а значит, и для развития депозитных и кредитных программ.

«Январь и февраль оказались достаточно „нервными“ не только ввиду недополученных средств от международных партнеров, которые заранее „вписаны“ в бюджет, но еще и потому, что отсутствие системы внешнего финансирования усиливает давление на национальную валюту, что в свою очередь сказывается на валютном рынке, на депозитных и кредитных программах», — подчеркнул он.

Мамедов считает, что ни одна валюта не способна «удержаться» или оставаться долго стабильной, если дефицит бюджета страны превышает 30−40%. Он напомнил, что, согласно главной смете Украины на 2024 год, расходная часть предусмотрена на уровне 3,35 трлн грн, а ожидаемые доходы составят более 1,57 трлн грн. То есть, как утверждает специалист, дефицит бюджета в 2024 году составит почти 100%.

Он рассказал, что ввиду уже обнародованной информации по состоянию на начало марта ожидаемый объем макрофина в 2024 году может достигнуть $36 млрд (в госбюджете учтены $37 млрд международной финансовой помощи). В частности, это более $5 млрд от Японии, гранты Всемирного банка на $760 млн, €18 млрд (эквивалент $19,4 млрд), предусмотренных 4-летней программой поддержки от ЕС, а также новый транш от МВФ на $900 млн.

Кроме того, ожидается, что в программе финансирования от США на $61 млрд финансовая поддержка экономики Украины составит $9,6 млрд ($7,9 млрд — прямое финансирование бюджета Украины).

«Можно считать, что в 2024 году объем международной помощи окончательно решит вопрос покрытия расходов госбюджета, а значит, ситуация в экономике и в банковском секторе в частности будут совпадать с общими прогнозами и ожиданиями», — подчеркнул глава Глобус Банка.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
0
innapcholko
innapcholko
7 марта 2024, 17:21
#
Ща примут законы про могилизацию, а также закон про повышение могилизационных штрафов — будет интересный движ!
+
0
innapcholko
innapcholko
7 марта 2024, 17:44
#
Тут «эксперты» минфин надеються мол со счетами не будет проблем — и в упор игнорируют законопроект про могилизационные штрафы — которые для большинства Украинцев — это тупо банкроство!
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 2 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами