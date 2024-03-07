Банкир: Развитие банковской системы возможно в условиях системной макрофинансовой помощи

Развитие банковской системы в 2024 году возможно только при системной и достаточной макрофинансовой помощи, которая фактически покроет большую часть расходов государственного бюджета. Такое мнение высказал Сергей Мамедов, глава правления Глобус Банка.

►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Международная помощь

По словам банкира, согласно финансовым расчетам в январе и феврале Украина должна получить до $6 млрд, которые были бы направлены на покрытие дефицита бюджета.

Однако за этот период, как отметил эксперт со ссылкой на данные Министерства финансов Украины, получено около $1,2 млрд, из которых $390 млн от Японии и $760 млн в рамках проекта Всемирного банка PEACE in Ukraine (гранты от правительства Японии на $465 млн и правительства Норвегии на $295 млн).

По его мнению, хоть макрофинансовая поддержка лишь косвенно влияет на банковский сектор, но она крайне важна для стабильности национальной валюты, а значит, и для развития депозитных и кредитных программ.

«Январь и февраль оказались достаточно „нервными“ не только ввиду недополученных средств от международных партнеров, которые заранее „вписаны“ в бюджет, но еще и потому, что отсутствие системы внешнего финансирования усиливает давление на национальную валюту, что в свою очередь сказывается на валютном рынке, на депозитных и кредитных программах», — подчеркнул он.

Мамедов считает, что ни одна валюта не способна «удержаться» или оставаться долго стабильной, если дефицит бюджета страны превышает 30−40%. Он напомнил, что, согласно главной смете Украины на 2024 год, расходная часть предусмотрена на уровне 3,35 трлн грн, а ожидаемые доходы составят более 1,57 трлн грн. То есть, как утверждает специалист, дефицит бюджета в 2024 году составит почти 100%.

Он рассказал, что ввиду уже обнародованной информации по состоянию на начало марта ожидаемый объем макрофина в 2024 году может достигнуть $36 млрд (в госбюджете учтены $37 млрд международной финансовой помощи). В частности, это более $5 млрд от Японии, гранты Всемирного банка на $760 млн, €18 млрд (эквивалент $19,4 млрд), предусмотренных 4-летней программой поддержки от ЕС, а также новый транш от МВФ на $900 млн.

Кроме того, ожидается, что в программе финансирования от США на $61 млрд финансовая поддержка экономики Украины составит $9,6 млрд ($7,9 млрд — прямое финансирование бюджета Украины).

«Можно считать, что в 2024 году объем международной помощи окончательно решит вопрос покрытия расходов госбюджета, а значит, ситуация в экономике и в банковском секторе в частности будут совпадать с общими прогнозами и ожиданиями», — подчеркнул глава Глобус Банка.