В США суд признал продажу криптоактивов на вторичном рынке операцией с ценными бумагами

Суд западного округа Вашингтона вынес решение в пользу Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), объявившей, что перепродажа криптоактивов может представлять собой сделку с ценными бумагами.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что известно об иске

Судебный иск был подан финансовым регулятором в отношении операций криптовалютной биржи Coinbase с активами AМР, RLY, DDX, XYO, RGT, LCX, POWR, DFX и KROM на вторичном рынке.

Судья Тана Лин признала торговлю перечисленными криптовалютами транзакциями с ценными бумагами. Это создает опасный прецедент не только для Coinbase, но и для всей криптовалютной индустрии США.

Директор по правовым вопросам Coinbase Пол Гревал объявил, что действия судебных инстанций могут быть политически ангажированы и косвенно связаны с намерением усилить позиции SEC в деле против крупнейшей криптовалютной биржи Binance.

Юрист говорит, что Coinbase не согласна с решением суда и намерена подать апелляцию. Ранее Binance объявила о прекращении операций и уходе с криптовалютного рынка Нигерии.