В США суд признал продажу криптоактивов на вторичном рынке операцией с ценными бумагами

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

7 марта 2024, 16:36 Читати українською

В США суд признал продажу криптоактивов на вторичном рынке операцией с ценными бумагами

Суд западного округа Вашингтона вынес решение в пользу Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), объявившей, что перепродажа криптоактивов может представлять собой сделку с ценными бумагами.

Суд западного округа Вашингтона вынес решение в пользу Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), объявившей, что перепродажа криптоактивов может представлять собой сделку с ценными бумагами.► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиЧто известно об искеСудебный иск был подан финансовым регулятором в отношении операций криптовалютной биржи Coinbase с активами AМР, RLY, DDX, XYO, RGT, LCX, POWR, DFX и KROM на вторичном рынке.
Фото:depositphotos

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что известно об иске

Судебный иск был подан финансовым регулятором в отношении операций криптовалютной биржи Coinbase с активами AМР, RLY, DDX, XYO, RGT, LCX, POWR, DFX и KROM на вторичном рынке.

Судья Тана Лин признала торговлю перечисленными криптовалютами транзакциями с ценными бумагами. Это создает опасный прецедент не только для Coinbase, но и для всей криптовалютной индустрии США.

Директор по правовым вопросам Coinbase Пол Гревал объявил, что действия судебных инстанций могут быть политически ангажированы и косвенно связаны с намерением усилить позиции SEC в деле против крупнейшей криптовалютной биржи Binance.

Юрист говорит, что Coinbase не согласна с решением суда и намерена подать апелляцию. Ранее Binance объявила о прекращении операций и уходе с криптовалютного рынка Нигерии.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 7 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами