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7 марта 2024, 16:12 Читати українською

Укрзализныця запустила мониторинг билетов с возможностью автовыкупа. Подробности

Укрзализныця запускает бета-тестирование мониторинга билетов на поезда внутреннего сообщения с возможностью автовыкупа. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Укрзализныця запускает бета-тестирование мониторинга билетов на поезда внутреннего сообщения с возможностью автовыкупа.

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Как работает мониторинг

Для пользователей, авторизованных через Дия. Подпись, в режиме тестирования доступен мониторинг двух типов:

  • на поезда, которые уже находятся в продаже (с возможностью отслеживать наличие конкретных мест);
  • на направления (с возможностью отслеживать появление в продаже поездов между избранными городами).

При поиске билетов на конкретный поезд можно включить функцию автоматической покупки.

Для этого нужно внести данные пассажиров и оплатить заказ. Если билет найдется, деньги сразу снимут. Если же мониторинг будет отменен или нужные билеты не найдутся, средства вернутся на карту автоматически.

Когда необходимые билеты будут найдены, пользователи будут получать пуш-уведомления в приложении. Если активирована функция автовыкупа, то пуш-уведомление будет поступать об уже выкупленных билетах.

Присоединиться к тестированию функции можно в мобильном приложении:

  • для iOS;
  • для Android.

УЗ предупредила, что «при использовании тестового приложения будут сниматься реальные средства», а билеты, приобретенные в режиме тестирования, будут действительны для поездок.

«Поэтому советуем не создавать множество мониторингов с автовыкупом, если вы не планируете быть пассажиром одновременно десятков рейсов», — отметили в компании.

Источник: Минфин
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