Комитет по международной торговле Европейского парламента одобрил продолжение мер по либерализации торговли для поддержки Украины и Молдовы. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на пресс-службу ЕП.
Профильный комитет Европарламента одобрил продление торговых льгот для Украины
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Предложение предусматривает продление временной приостановки ввозных пошлин и квот на украинский сельскохозяйственный экспорт в ЕС еще на один год, с 6 июня 2024 года по 5 июня 2025 года.
В то же время законодательство наделяет Еврокомиссию полномочиями «принимать быстрые меры и вводить какие-либо необходимые меры в случае значительных перебоев на рынке ЕС или на рынках одной или нескольких стран ЕС из-за украинского импорта».
В ходе отдельного голосования в четверг комитет 28 голосами «за», двумя «против» и 6 воздержались, согласились с тем, что все пошлины на импорт из Молдовы должны быть приостановлены еще на один год.
Ожидается, что Европарламент проголосует за эту позицию в первом чтении на пленарном заседании на следующей неделе. Далее Совет официально утвердит регламент, и он вступит в силу после публикации в Официальном вестнике ЕС.
Торговый представитель Украины Тарас Качка, комментируя решение комитета ЕП, отметил, что еще неделю назад в предложение Еврокомиссии было подано более 100 правок в аграрном и торговом комитете, почти все из которых предлагали сузить доступ к рынку ЕС украинской продукции.
«Из-за активной работы с государствами-членами — и прежде всего Польшей, с евроинституциями и евродепутатами удалось уменьшить количество голосовавшихся правок до двух. И они не набрали достаточных голосов», — отметил Качка.
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