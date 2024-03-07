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7 марта 2024, 15:44 Читати українською

Профильный комитет Европарламента одобрил продление торговых льгот для Украины

Комитет по международной торговле Европейского парламента одобрил продолжение мер по либерализации торговли для поддержки Украины и Молдовы. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на пресс-службу ЕП.

Комитет по международной торговле Европейского парламента одобрил продолжение мер по либерализации торговли для поддержки Украины и Молдовы.
Фото:depositphotos

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Подробности

Решение было принято 26 голосами «за», еще 10 членов комитета высказались против, один воздержался.

Предложение предусматривает продление временной приостановки ввозных пошлин и квот на украинский сельскохозяйственный экспорт в ЕС еще на один год, с 6 июня 2024 года по 5 июня 2025 года.

В то же время законодательство наделяет Еврокомиссию полномочиями «принимать быстрые меры и вводить какие-либо необходимые меры в случае значительных перебоев на рынке ЕС или на рынках одной или нескольких стран ЕС из-за украинского импорта».

В ходе отдельного голосования в четверг комитет 28 голосами «за», двумя «против» и 6 воздержались, согласились с тем, что все пошлины на импорт из Молдовы должны быть приостановлены еще на один год.

Ожидается, что Европарламент проголосует за эту позицию в первом чтении на пленарном заседании на следующей неделе. Далее Совет официально утвердит регламент, и он вступит в силу после публикации в Официальном вестнике ЕС.

Торговый представитель Украины Тарас Качка, комментируя решение комитета ЕП, отметил, что еще неделю назад в предложение Еврокомиссии было подано более 100 правок в аграрном и торговом комитете, почти все из которых предлагали сузить доступ к рынку ЕС украинской продукции.

«Из-за активной работы с государствами-членами — и прежде всего Польшей, с евроинституциями и евродепутатами удалось уменьшить количество голосовавшихся правок до двух. И они не набрали достаточных голосов», — отметил Качка.

Источник: Минфин
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