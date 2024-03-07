Активность на рынке труда постепенно растет с начала года

С начала 2024 года количество новых вакансий росло и даже превысило уровень 2021 года. В то же время количество резюме существенно меньше показателей 2022 — 2023 годов. Об этом говорится в макроэкономическом обзоре НБУ за март.

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«Это может свидетельствовать о том, что бизнес в значительной степени адаптировался к военным условиям и нуждается в персонале для дальнейшего возобновления активности. Предложение же рабочей силы ограничено миграцией и мобилизацией. Также вероятно то, что искатели работы нашли ее, или отказались от поиска по личным обстоятельствам», — говорится в обзоре.

Нехватка работников в отдельных видах деятельности

По опросам, значительная часть населения трудоустроена, а доля неработающих существенно сократилась по сравнению с началом полномасштабной войны.

В начале 2024 г., по опросам, предприятия в дальнейшем отмечали усиление дефицита как квалифицированных, так и неквалифицированных работников. Для преодоления этой проблемы работодатели активнее пытаются привлекать группы населения, ранее находившиеся вне рабочей силы.

Так, по данным work.ua, количество вакансий для ветеранов выросло в три раза между январем 2022 и январем 2024; пенсионеров — в два раза, людей с инвалидностью — на 22%.

В то же время продолжалось уменьшение IТ-специалистов: по данным DOU, в январе 2024 года их количество составляло 81,8 тыс., что на 12% меньше, чем в январе 2023 года.