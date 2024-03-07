Компания Galderma, занимающаяся производством различных лекарственных средств, собирается организовать IPO на фондовом рынке Швейцарии. У этого листинга есть шанс войти в число самых крупных в европейском регионе за 2024 год, отмечают аналитики LBLV .

Galderma намерена собрать в процессе листинга $2,3 миллиарда. Ее гендиректор отметил, что планируемое первичное публичное размещение акций способно оказаться самым крупным с тех пор, как в 2022-м на рынок вышла Porsche, привлекшая $9,1 миллиарда. Руководство компании допускает, что ее IPO может быть проведено еще до пасхальных праздников. На швейцарской территории Пасху в 2024-м будут праздновать 31 марта, согласно традициям католиков.

Предполагается, что в основном предложение Galderma придется на новые ценные бумаги. Кроме того, в нем будет присутствовать некоторое количество уже давно выпущенных акций. Организовывать IPO будут Goldman Sachs, UBS и Morgan Stanley. Руководители не стали указывать ее потенциальную оценочную стоимость. Аналитики компании lblv.com допускают, что стоимость фирмы после листинга ее акций может достичь $20 миллиардов.

В 2024 году Galderma намерена увеличить продажи

Компания является собственностью консорциума инвесторов, возглавляемого EQT. Под управлением этого фонда из Швеции находятся активы на €232 миллиарда. В прошлом Galderma являлась сегментом Nestle и была куплена в 2019-м за $11,5 миллиарда. Планы насчет IPO она вынашивает с 2021-го, но решила повременить с их реализацией после снижения активности на глобальном рынке листингов на фоне роста инфляции и рыночной волатильности.

В конце зимы Galderma сообщила, что ее продажи в минувшем году увеличились на 8,5% годовых, достигнув $4 миллиардов. EBITDA компании составила $942 миллиона, что на 21,4% превосходит итог предыдущего года. В этот раз она собирается нарастить чистые продажи на 7−10%.

Сейчас фирмы используют накопившийся спрос на новую эмиссию, так как рынки Европы приблизились к максимальным показателям в истории. Также монетизации больших объемов активов требуют инвесторы, стремящиеся добиться прибыльности.

Дмитрий Ершов, финансовый аналитик LBLV