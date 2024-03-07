Банк Канады сохранил базовую ставку на максимуме за 23 года

Банк Канады в среду сохранил ключевую процентную ставку на уровне 5% годовых, который является максимумом с 2001 года. Решение регулятора совпало с ожиданиями аналитиков, сообщает Trading Economcis.

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Что известно

ЦБ не меняет ставку пятое заседание подряд.

Совет управляющих отметил, что по-прежнему обеспокоен инфляционными рисками. Ограничительная денежно-кредитная политика будет сохраняться до тех пор, пока руководство Банка Канады не увидит устойчивое замедление базовой инфляции.

Центробанк по-прежнему ожидает, что общая инфляция будет оставаться около отметки 3% в первом полугодии 2024 года, а затем перейдет к постепенному снижению.

Глава Банка Канады Тифф Маклем во время пресс-конференции по итогам заседания сказал, что еще слишком рано рассматривать вопрос о снижении ставок, поскольку необходимо больше времени, чтобы обеспечить замедление инфляции до целевого показателя в 2%.

Канадский ЦБ поднимал стоимость заимствований 10 раз с марта 2022 года, в совокупности на 4,75 процентного пункта. В том числе он повышал ставку два заседания подряд — в июне и в июле 2023 года — каждый раз на 0,25 п.п.