В Канаде выпустили монету в форме писанки (фото)

Королевский монетный двор Канады выпустил новую серебряную монету в форме писанки. Это уже девятая монета в коллекции «писанок».

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Отмечается, что в 2024 году этот оригинальный дизайн писанки представляет сочетание цветов, которые редко можно увидеть в традиционном дизайне — с зелеными, фиолетовыми, а также серебряными элементами дизайна на черном фоне.

На реверсе монеты изобразили цветные узоры художницы Тани Микитюк, канадки украинского происхождения во втором поколении. На аверсе — профиль королевы Елизаветы II.

Характеристики

Монета изготовлена из 99,99% чистого серебра.

Тираж — 8 500

Вес — 31,82 г

Размеры — 45 мм х 33 мм

Номинальная стоимость — 20 канадских долларов.

Следует отметить, что новые монеты в форме писанки уже раскуплены.