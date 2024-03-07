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7 марта 2024, 11:16 Читати українською

США рассматривают возможность выделить Украине около $200 млн из резервов Пентагона

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность привлечь около $200 млн финансирования армии США для неотложной помощи Украине. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность привлечь около $200 млн финансирования армии США для неотложной помощи Украине.
Фото:depositphotos

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Что известно

Средства могут быть направлены на закупку критически важного оружия, боеприпасов и другого оборудования.

Дебаты по использованию небольшого количества резервов Пентагона подчеркивают безумные усилия Белого дома найти любую возможную поддержку для Украины, отметило издание. Окончательное решение еще не принято, сказал один из собеседников.

Эта сумма мизерна по сравнению с более чем $61 млрд помощи Украине, которую президент Байден запросил в Конгресс, отмечает издание.

Белый дом сосредоточен на том, чтобы склонить Палату представителей США к принятию законопроекта о помощи Украине.

Ожидается, что Байден в очередной раз напомнит об этом в четверг вечером во время отчета о состоянии страны.

Напомним

13 февраля Сенат США в финальном голосовании поддержал законопроект о выделении $95 млрд помощи Украине, Израилю и Тайваню без миграционной реформы.

Документ направили в Палату представителей. Обе палаты Конгресса должны одобрить документ, прежде чем президент Джо Байден сможет его подписать.

Источник: Минфин
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