Испания запретила Worldcoin, Binance приостановила вывод средств в сети Solana: что нового на рынке

Сальвадор получил более $65 млн нереализованной прибыли на фоне роста биткоина

5 марта 2024 года курс биткоина установил новый исторический максимум на бирже Coinbase — более $69 000. На фоне скачка цены инвестиционный портфель Сальвадора вырос до более чем $185 млн.

По данным портала Nayibtracker, страна контролирует 2855 BTC по средней цене закупки $42 548. Таким образом, инвестиции в биткоин принесли Сальвадору нереализованную прибыль, превышающую $65 млн.

Ранее президент Сальвадора Найиб Букеле заявил, что начиная с 18 ноября 2022 года, страна будет ежедневно инвестировать средства в покупку 1 биткоина.

Напомним, Сальвадор легализовал биткоин как платежное средство осенью 2021 года.

Binance приостановила вывод средств в сети Solana

Криптовалютная биржа Binance сообщила, что вывод средств в сети Solana был временно приостановлен в связи с увеличением объема транзакций.

В заявлении говорится, что ограничения будут действовать с 4 по 9 марта 2024 года.

«Binance определила некоторые области оптимизации и работает над тем, чтобы обеспечить стабильное и долгосрочное решение. Ориентировочная дата возобновления работы 9 марта 2024 года», — говорится в сообщении.

К моменту написания новости цена Solana составляет $139. За сутки актив вырос на 3,8%, за неделю — на 9%, согласно CoinMarketCap.

Испания временно запретила деятельность Worldcoin

Агентство по защите персональных данных Испании (AEPD) потребовало от Worldcoin немедленно прекратить сбор личной информации на территории страны и использование ранее полученных сведений. Об этом сообщает Reuters.

Срок ограничений — три месяца.

В ведомстве объяснили решение жалобами на недостаточное раскрытие информации об услуге, сбор данных несовершеннолетних и невозможность отзыва согласия на предоставление сведений.

Согласно AEPD обработка биометрических данных защищена GDPR и связана с «высокими рисками для прав человека». Срочные меры регулятор обосновал стремлением «избежать потенциального ущерба».

На фоне сообщения курс WLD токена опустился до $6,4, но затем восстановился. На момент написания новости цена актива составляет $7,4, прибавив в сутки 7,3%, согласно CoinMarketCap.

Основной продукт проекта — протокол World ID — основан на доказательствах с нулевым разглашением. Он представляет собой инструмент, позволяющий людям пройти идентификацию с помощью биометрических данных или телефонного номера.

В Binance.US заявили о падении доходов на 75% после иска SEC

Американское подразделение Binance потеряло 75% доходов и сократило 200 сотрудников в результате представления Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) иска против биткоин-биржи. Это следует из судебных документов.

В июне 2023 года регулятор выдвинул Binance 13 обвинений, включая незарегистрированное предложение ценных бумаг в виде цифровых токенов. Претензии касались также деятельности филиала биржи в США и CEO компании Чанпен Чжао как «контролирующего лица».

В рамках мер по обеспечению иска (TRO) SEC попросила суд наложить на обвиняемых ряд ограничительных мер, включая замораживание средств. Эта просьба суд отклонил, но она негативно повлияла на бизнес американского подразделения, заявил во время показаний в декабре COO Binance.US Кристофер Блоджетт.

«Сразу после введения TRO мы обнаружили, что активы на сумму $1 млрд в фиате и криптовалютах покинули платформу», — сказал он.

Отток привел к потере 75% дохода и увольнению двух третей персонала. По словам менеджера, судебные издержки выросли до $10 млн, а расходы на аудиторов — «в 10 раз».

«После TRO банки потребовали от нас резкого увеличения залога. Но в конечном счете полностью разорвали отношения. В результате наши клиенты лишились возможности вносить депозиты в фиате и выводить средства, что фактически задушило бизнес», — отметил Блоджетт.

Он также добавил, что новых банковских партнеров найти не удалось, поскольку платформа стала для них «радиоактивной».