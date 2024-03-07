Курс валют на 7 марта: Доллар в банках упал на 14 копеек

В четверг на наличном рынке курс доллара потерял 14 копеек в покупке и 5 копеек в продаже. Евро не изменился в покупке и продаже.

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Валютный рынок

В обменниках доллар в покупке прибавил 1 копейку, а в продаже потерял 2 копейки. Курс евро прибавил 5 копеек в покупке и 2 копейки в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 38,11−38,60 грн. Евро покупают за 41,40 грн, а продают за 42,10 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,46−38,52, евро — 41,90−42,02 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 38,21−38,23 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 41,62−41,64 грн/евро.

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