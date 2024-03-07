Bank of America предупредил о состоянии перекупленности на рынке

Bank of America указал на то, что технический индикатор перекупленности индекса S&P 500 мигает с ноября-месяца, показывая, что акции торгуются выше справедливой стоимости, что может иметь решающее значение для определения того, останутся ли акции в том же состоянии до конца года, пишет Business Insider.

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Если этот технический индикатор составляет выше -20, то это является «бычьей» перекупленностью для S&P 500. Этот долгосрочный индикатор ценового импульса перешел в область перекупленности в ноябре 2023 года и оставался перекупленным в декабре, январе и феврале.

Рынок достиг максимума на буме интереса к искусственному интеллекту, порождающему рост таких компаний, как Nvidia и Microsoft.

Когда индикатор мигает и показывает перекупленность в течение всего календарного года, индекс S&P 500 является положительным в 100% случаев, считают эксперты банка.

Согласно последнему опросу управляющих фондами, проведенному Bank of America, инвесторы не были столь оптимистичны в отношении акций в течение двух лет, поскольку инвесторы заинтересовались акциями высоких технологий. Но недавний бурный рост Big Tech вызвал слухи о потенциальном «пузыре».