«Киев Цифровой» запустил сервис для поиска места на паркингах

В приложении «Киев Цифровой» стал доступен сервис по поиску свободных мест на паркингах. Об этом сообщил руководитель цифровой трансформации Киева, заместитель главы Киевской городской государственной администрации Петр Оленич, передает Укринформ.

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Как проверить

Чтобы проверить наличие мест, необходимо открыть карту паркингов в приложении и выбрать нужный.

На сегодняшний день сервис работает в тестовом режиме и отображает данные по 54 паркингам в первой зоне. Там установлены камеры, фиксирующие заполненность и передающие информацию.

«Киев стал первым городом в Украине и одним из немногих в мире с подобным сервисом на муниципальных паркингах. Обновляйтесь, пользуйтесь и оставляйте фидбек», — отметил Оленич.