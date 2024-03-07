В приложении «Киев Цифровой» стал доступен сервис по поиску свободных мест на паркингах. Об этом сообщил руководитель цифровой трансформации Киева, заместитель главы Киевской городской государственной администрации Петр Оленич, передает Укринформ.
«Киев Цифровой» запустил сервис для поиска места на паркингах
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Как проверить
Чтобы проверить наличие мест, необходимо открыть карту паркингов в приложении и выбрать нужный.
На сегодняшний день сервис работает в тестовом режиме и отображает данные по 54 паркингам в первой зоне. Там установлены камеры, фиксирующие заполненность и передающие информацию.
«Киев стал первым городом в Украине и одним из немногих в мире с подобным сервисом на муниципальных паркингах. Обновляйтесь, пользуйтесь и оставляйте фидбек», — отметил Оленич.
Источник: Минфин
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