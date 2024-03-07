В 2024 году Украина нуждается в $9,5 млрд внешнего финансирования на приоритетное восстановление. Об этом заявила заместитель Министра финансов Украины Ольга Зыкова.

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«С февраля 2022 года Правительство Украины настойчиво работает над сохранением макроэкономической стабильности в условиях экстремальной неопределенности и вызовов. И поддержка международных партнеров чрезвычайно важна, поскольку все внутренние ресурсы мы направляем на противостояние агрессору. Обеспечение приоритетов госбюджета, а также восстановление страны являются определяющими для экономического развития, а также возвращение украинцев домой», — добавила заместитель Министра финансов.

Правительство Украины определило приоритетные отрасли для привлечения иностранных инвестиций. Это оборонная промышленность, энергетика, строительство, сельское хозяйство, природные ресурсы, цифровые технологии и ИТ-сектор.