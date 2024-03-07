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7 марта 2024, 8:28 Читати українською

Цена на золото побила исторический рекорд

Цена унции золота на Нью-Йоркской товарной бирже достигла исторического максимума в $2154 за унцию. Предыдущий рекорд был зафиксирован в декабре прошлого года — $2152 за унцию. Золото дорожает пять торговых сессий подряд и за этот период выросло в цене более чем на 5%, уточняет агентство Bloomberg.

Цена унции золота на Нью-Йоркской товарной бирже достигла исторического максимума в $2154 за унцию.
Фото:depositphotos

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Рост спроса

Спрос на золото растет из-за совокупности факторов, основным из которых является возможное снижение учетных ставок в США, что повышает привлекательность недоходных драгоценных металлов.

Накануне глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл подтвердил, что Центробанк США, вероятно, снизит процентные ставки в этом году.

Также инвесторы ждут неизбежной коррекции на фондовых рынках и активно скупают альтернативные классы активов, такие как биткоины и золото. Основные покупатели альтернативных активов сейчас — крупные инвестиционные фонды.

Роль золота как актива-убежища также усугубляется геополитической напряженностью на Ближнем Востоке, перебоями в глобальном судоходстве, постоянными экономическими проблемами Китая и президентскими выборами США в конце года.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Criptor82
Criptor82
7 марта 2024, 10:06
#
Золото ++
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