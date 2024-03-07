Официальный курс НБУ: Доллар потерял 12 копеек

Национальный банк Украины установил на 7 марта 2024 официальный курс гривны на уровне 38,2664 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем , НБУ повысил курс гривны на 12 копеек.

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Валютный рынок

НБУ на 7 марта установил официальный курс евро на уровне 41,59 грн. Курс европейской валюты снизился на 5 копеек.

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