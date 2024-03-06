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6 марта 2024, 18:56 Читати українською

31 украинская компания получила льготы на таможне по программе АЭО

В список авторизованных экономических операторов (АЭО), которым разрешено упрощенное таможенное оформление, уже вошли 31 украинская компания. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

В список авторизованных экономических операторов (АЭО), которым разрешено упрощенное таможенное оформление, уже вошли 31 украинская компания.
Фото: pixabay.com

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В ведомстве отметили, что рост числа украинских компаний, получивших статус АЭО, имеет динамику, схожую с большинством стран ЕС в первые годы внедрения программы, а иногда ее превышает.

АЭО — это особый статус, свидетельствующий о высокой степени доверия к субъекту хозяйствования. Он предоставляет таможенные упрощения и преимущества в международной торговле, за счет чего можно компенсировать и ряд сложностей на границе, вызванных внешними обстоятельствами. Украина получила такую возможность в 2020 году.

«Несмотря на войну, украинский бизнес воспользовался этой возможностью и существенно увеличил динамику получения авторизаций АЭО. Так, за 3 года и 7 месяцев работы программы АЭО (на начало марта 2024 г.) получена 31 авторизация АЭО», — говорится в сообщении Минфина.

Для сравнения, за первые четыре года функционирования программы АЭО в ЕС (2008−2011 годы) бизнес более чем в половине стран ЕС (17 государств-членов) имел схожий или значительно меньший, или даже нулевой темп наращивания авторизаций АЭО.

Бизнес в 11 государствах — членах ЕС имел больший темп наращивания АЭО.

Украинские компании, которые сейчас находятся только на четвертом году внедрения программы и в условиях полномасштабной войны, в 2024 году уже получили 9 авторизаций АЭО (на 5 марта).

«Итак, с начала 2024 года они двигаются схожими темпами с бизнесами лидирующих стран ЕС в наращивании АЭО в течение этого же периода (в Германии — 11, во Франции — 10, в Хорватии и Польше — по 7)», — отметили в ведомстве.

Источник: Минфин
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