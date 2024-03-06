К закрытию межбанка курс доллара снизился на 16 копеек в покупке и 19 копеек в продаже. Евро упало на 8 копеек в покупке и на 11 копеек в продаже.
Курс валют на вечер 6 марта: доллар и евро подешевели на межбанке
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Открытие 6 марта
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Закрытие 6 марта
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Изменения
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38.37/38.42
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38.21/38.23
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16/19
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41.69/41.72
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41.61 / 41.61
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8/11
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 38,25−38,65 грн. Евро покупают за 41,40 грн., а продают за 42,10 грн.
По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,45−38,54, евро — 41,85−42,00 грн.
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Источник: Минфин
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