Курс валют на вечер 6 марта: доллар и евро подешевели на межбанке

К закрытию межбанка курс доллара снизился на 16 копеек в покупке и 19 копеек в продаже. Евро упало на 8 копеек в покупке и на 11 копеек в продаже.

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Валюта Открытие 6 марта Закрытие 6 марта Изменения доллар 38.37/38.42 38.21/38.23 16/19 евро 41.69/41.72 41.61 / 41.61 8/11

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 38,25−38,65 грн. Евро покупают за 41,40 грн., а продают за 42,10 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,45−38,54, евро — 41,85−42,00 грн.

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