Швейцарская Galderma объявила о планах провести одно из крупнейших IPO в Европе

Швейцарская фармацевтическая компания Galderma объявила о намерении провести первичное размещение акций (IPO) на Швейцарской бирже. Это IPO может стать одним из крупнейших в Европе в этом году, отмечают Reuters и Bloomberg .

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Что известно

Galderma планирует привлечь в ходе IPO $2,3 млрд. Гендиректор компании Флемминг Орнсков заявил, что этот выход на биржу может стать крупнейшим с момента IPO Porsche в 2022 году: тогда автопроизводитель привлек $9,1 млрд.

IPO может состояться до Пасхи, уточнил Орнсков: в Швейцарии по католической традиции она отмечается 31 марта.

Ожидается, что большую часть предложения Galderma составят новый акции, в меньшей степени — уже выпущенные бумаги, следует из заявления компании. Организаторами размещения выступают Goldman Sachs Group, Morgan Stanley и UBS Group.

Флемминг Орнсков отказался назвать потенциальную оценку Galderma, пишет Reuters. Источник агентства — неназванный управляющий фондом — предположил, что капитализация Galderma после IPO может составить $20 млрд.Galderma принадлежит консорциуму инвесторов во главе со шведским инвестфондом EQT, который управляет активами на €232 млрд. Ранее компания была подразделением Nestle SA и была приобретена в 2019 году за 10,2 млрд швейцарских франков ($11,5 млрд).

Напомним

Возможность выйти на биржу Galderma рассматривала с 2021 года, но отложила эти планы после того, как мировой рынок IPO застопорился из-за повышенной инфляции и волатильности рынков, отмечает Bloomberg.

В феврале Galderma отчиталась о росте чистых продаж в 2023 году на 8,5% за год, до $4 млрд. EBITDA компании достигла $942 млн, что на 21,4% больше, чем годом ранее. В 2024 году Galderma намерена увеличить чистые продажи на 7−10%.

Сейчас компании и консультанты пользуются накопившимся спросом на новые выпуски акций на фоне колебания европейских рынков вблизи рекордных максимумов, пишет Bloomberg. Кроме того, монетизировать больше активов от фондов требуют инвесторы в погоне за прибыльностью, отмечает агентство.