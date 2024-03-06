Правительство расширило условия предоставления грантов по программе «еРабота» на развитие садоводства, ягодничества и виноградарства и тепличного хозяйства. Документ подготовлен Министерством аграрной политики и продовольствия.
Правительство расширило условия предоставления грантов на развитие садоводства
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Как изменились условия
В частности, предлагается изменить условия высадки и обустройства насаждения на земельном участке или на смежных участках. Согласно новым нормам, предоставление грантов дополняется следующим содержанием:
- гранты предоставляются для высадки и обустройства насаждения на земельном участке или на смежных земельных участках, общая площадь которого составляет от 1 до 25 гектаров;
- допускается расположение между земельными участками хозяйственных путей, прогонов, полезащитных лесных полос и других защитных насаждений, рубежей (рек, ручьев, каналов, лесополос, растительных полос, деревьев, тропинок, оврагов, оврагов, заболоченных земель).
- увеличен размер компенсации стоимости проекта высадки винограда до 330 тысяч гривен на гектар насаждений.
Что известно о программе
Правительственная грантовая программа действует с 1 июля 2022 г. и предусматривает поддержку малого и среднего бизнеса. Среди ее преимуществ — возможность для каждого желающего создать или развивать собственный бизнес по направлениям «Свое дело», «Свой сад», «Своя теплица», «Новый уровень».
В 2023 году издан 131 приказ на гранты для развития садоводства, ягодничества и виноградарства (432,8 млн грн) и тепличного хозяйства (159,4 млн грн). Согласно приказам, планируется создание около 15 тысяч рабочих мест.
Гранты предоставляются в размере не более 70% стоимости проекта, но не более 10 млн гривен. Заявитель должен профинансировать собственными или кредитными средствами не менее 30% от стоимости проекта. Обязательным условием есть трудоустройство нужного количества работников. Для садов — от 5 до 10 постоянных и 125−425 сезонных рабочих в зависимости от наименования насаждений. Для теплиц — не менее 4 постоянных и 10 сезонных на гектар.
Финансирование агропроизводителей по правительственной программе «еРабота» в течение 2024−2025 годов происходит благодаря поддержке Всемирного банка в рамках «Экстренного проекта предоставления инклюзивной поддержки для восстановления сельского хозяйства Украины (ARISE)».
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