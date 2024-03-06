Правительство расширило условия предоставления грантов на развитие садоводства

Правительство расширило условия предоставления грантов по программе «еРабота» на развитие садоводства, ягодничества и виноградарства и тепличного хозяйства. Документ подготовлен Министерством аграрной политики и продовольствия.

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Как изменились условия

В частности, предлагается изменить условия высадки и обустройства насаждения на земельном участке или на смежных участках. Согласно новым нормам, предоставление грантов дополняется следующим содержанием:

гранты предоставляются для высадки и обустройства насаждения на земельном участке или на смежных земельных участках, общая площадь которого составляет от 1 до 25 гектаров;

допускается расположение между земельными участками хозяйственных путей, прогонов, полезащитных лесных полос и других защитных насаждений, рубежей (рек, ручьев, каналов, лесополос, растительных полос, деревьев, тропинок, оврагов, оврагов, заболоченных земель).

увеличен размер компенсации стоимости проекта высадки винограда до 330 тысяч гривен на гектар насаждений.

Что известно о программе

Правительственная грантовая программа действует с 1 июля 2022 г. и предусматривает поддержку малого и среднего бизнеса. Среди ее преимуществ — возможность для каждого желающего создать или развивать собственный бизнес по направлениям «Свое дело», «Свой сад», «Своя теплица», «Новый уровень».

В 2023 году издан 131 приказ на гранты для развития садоводства, ягодничества и виноградарства (432,8 млн грн) и тепличного хозяйства (159,4 млн грн). Согласно приказам, планируется создание около 15 тысяч рабочих мест.

Гранты предоставляются в размере не более 70% стоимости проекта, но не более 10 млн гривен. Заявитель должен профинансировать собственными или кредитными средствами не менее 30% от стоимости проекта. Обязательным условием есть трудоустройство нужного количества работников. Для садов — от 5 до 10 постоянных и 125−425 сезонных рабочих в зависимости от наименования насаждений. Для теплиц — не менее 4 постоянных и 10 сезонных на гектар.

Финансирование агропроизводителей по правительственной программе «еРабота» в течение 2024−2025 годов происходит благодаря поддержке Всемирного банка в рамках «Экстренного проекта предоставления инклюзивной поддержки для восстановления сельского хозяйства Украины (ARISE)».