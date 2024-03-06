Индия с осторожностью относится к контрактам на нефть из рф

Индия испытывает на себе давление из-за ужесточения антироссийских санкций со стороны США. В частности, государственные нефтеперерабатывающие заводы Индии вынуждены сокращать контрактные поставки российской нефти, пишет Bloomberg.

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Крупнейший такой НПЗ — Indian Oil Corp, скорее всего, сократит объемы сырой нефти, из россии, а Bharat Petroleum Corp и Hindustan Petroleum Corp решили не брать на себя твердые обязательства по закупке нефти в следующем финансовом году.

Все 3 государственных НПЗ страны вели переговоры с ПАО «Роснефть» о поставке 500 000 баррелей в день для уменьшения зависимости от разовых дорогих закупок. Но получатели не были довольны рядом пунктов в контракте, направленными на решение проблем с перебоями в поставках.

Пока только один НПЗ — Indian Oil — имеет действующий долгосрочный контракт с «Роснефтью», и россия по-прежнему является крупнейшим поставщиком нефти в Индию, хотя последняя также ведет переговоры о поставках более дорогой нефти из Саудовской Аравии, других стран Ближнего Востока и Западной Африки.