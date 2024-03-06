Британия сняла санкции с миллиардера Макарова, отказавшегося от гражданства рф

Великобритания исключила из санкционного списка основателя и главу энергетической компании «Арети», миллиардера Игоря Макарова. Об этом говорится в сообщении Управления по осуществлению финансовых санкций (OFSI) Министерства финансов Великобритании.

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В документе отмечается, что Макаров «больше не является объектом заморозки активов или санкций на предоставление трастовых услуг». Причины такого решения не отмечены.

В июне 2023 года Макаров отказался от российского гражданства. В профиле бизнесмена на сайте американского Forbes говорится, что он теперь считается кипрским бизнесменом. Гражданство Кипра Макаров получил в обмен на инвестиции.

Forbes оценивает состояние Макарова в $2,1 млрд.

После начала полномасштабной российской агрессии, санкции против Макарова ввели Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия.

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После развала СССР Макаров основал первую в России независимую газовую компанию «Итера». Компания вела эксплуатацию девяти месторождений в Сибири. После продажи «Итера» бизнесмен основал новый холдинг — Areti International со штаб-квартирой в Швейцарии.

Напомним, от гражданства россии отказались еще восемь девять миллиардеров. Среди них: бывший партнер Алишера Усманова Василий Анисимов, основатель и основной владелец холдинга Freedom Тимур Турлов, основатель инвестиционной компании «Тройка Диалог» Рубен Варданян, основатель инвестиционной компании DST Global Юрий Мильнер, основатель Revolut Николай Сторонский, основатель Tinkoff Group Олег Тиньков, а также основатели IТ-компании Veem Software Андрей Баронов и Ратмир Тимашев.