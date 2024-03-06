Фонд гарантирования в феврале провел 27 аукционов по продаже банковских активов почти на 180 миллионов

В феврале в системе Prozorro.Продажи состоялись 27 успешных аукционов по продаже активов 6 банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов . Сумма успешных торгов составила более 178,7 млн грн, сообщает прессслужба Фонда.

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Отмечается, что 92% этой суммы — 164,2 млн грн — составляли продажу прав требования по кредитным договорам, которые находились на балансе ликвидируемых банков.

Статистика успешных аукционов по итогам месяца в разрезе банков:

МР Банк — 126,5 млн грн;

Мегабанк — 18,9 млн грн;

Айбокс Банк — 15,7 млн грн;

Проминвестбанк — 15,1 млн грн;

Банк Сич — 2,4 млн грн;

Банк Конкорд — почти 0,3 млн грн.

«На сегодняшний день, по результатам успешных аукционов за февраль, получена оплата за 16 лотов на сумму 160,7 млн грн. Средства за 11 лотов, на сумму 18,0 млн грн, пока ожидаются», — говорится в сообщении.

В Фонде напомнили, что средства, полученные от продажи активов, направляются на расчеты с ликвидируемыми кредиторами банков.