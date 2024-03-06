Курс валют на 6 марта: Доллар в банках прибавил 5 копеек, евро — 10 копеек

В среду на наличном рынке курс доллара прибавил 5 копеек в покупке и 5 копеек в продаже. Евро добавило 2 копейки в покупке и в 10 копеек продаж.

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Валютный рынок

В обменниках доллар в покупке и продаже подорожал на 2 копейки. Курс евро прибавил 1 копейку в покупке и не изменился в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 38,25−38,70 грн. Евро покупают за 41,42 грн, а продают за 42,10 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,58−38,62, евро — 41,89−42,00 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 38,37−38,42 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 41,69−41,72 грн/евро.

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