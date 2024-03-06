За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 250 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 420 270 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 5 марта: 1250 российских оккупантов, 21 танк, 58 БПЛА и 1 корабль
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Потери врага
- личного состава — около 420270 (+1250) человек,
- танков — 6678 (+21) ед,
- боевых бронированных машин — 12728 (+40) ед,
- артиллерийских систем — 10308 (+50) ед,
- РСЗО — 1008 (+1) ед,
- средства ПВО — 701 (+1) ед,
- самолетов — 347 (+0) ед,
- вертолетов — 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 7921 (+58),
- крылатые ракеты — 1918 (+1),
- корабли /катера — 26 (+1) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 13479 (+56) ед,
- специальная техника — 1642 (+12).
Источник: Минфин
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