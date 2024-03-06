Минфин - Курсы валют Украины

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6 марта 2024, 10:15 Читати українською

Индекс страха и жадности криптовалютного рынка поставил новый рекорд

5 марта индекс страха и жадности рынка цифровых активов вырос на 8% по сравнению с предыдущим днем и превысил 90%, что стало первым достижением подобного уровня с февраля 2021 года. Об этом говорят цифры информационно-аналитической платформы CoinMarketCap.

Во вторник, 5 марта, говорят цифры информационно-аналитической платформы CoinMarketCap, индекс страха и жадности рынка цифровых активов вырос на 8% по сравнению с предыдущим днем и превысил 90%, что стало первым достижением подобного уровня с февраля 2021 года.
Фото:depositphotos

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Что известно

Это указывает, что рынок в настоящее время переживает кризис «крайней жадности». АналитикиCoinMarketCap обращают внимание криптоинвесторов: на фоне турбулентности рынка его участники могут демонстрировать крайние формы эмоционального поведения.
Например, становиться жадными, когда рынок растет, или спонтанно продавать активы из-за иррациональной реакции на временное падение котировок.

Индекс крайнего страха и жадности может не только демонстрировать благоприятную возможность для инвестирования, но и означать, что рынок ожидает неизбежная коррекция.

«Не попадайтесь на манипуляции новостями, но извлекайте из этого выгоду, чтобы понять, как рынок видит потенциал цены на криптоактивы в определенный период времени», — рекомендуют эксперты CoinMarketCap.

Индекс страха и жадности колеблется от 0 до 100 и состоит из показателей: волатильность (25%), объем рыночных торгов (25%), активность в социальных сетях (15%), рыночные обзоры и исследования (15%), уровень доминирования биткоинов в общем объеме (10%) и анализ тематической поисковой выдачи Google (10%).

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
Bookseller
Bookseller
6 марта 2024, 10:52
#
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+
0
Bitcoin
Bitcoin
6 марта 2024, 12:50
#
Мимими
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