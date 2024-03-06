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6 марта 2024, 9:54 Читати українською

airBaltic получила рекордную прибыль за всю историю

Латвийская авиакомпания airBaltic сообщила о рекордной прибыли за всю историю. В 2023 году компания получила прибыль в размере 34 млн евро, что на 88 млн евро больше, чем годом ранее.

Латвийская авиакомпания airBaltic сообщила о рекордной прибыли за всю историю.
Фото:depositphotos
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Финансовые показатели

Кроме того, выручка airBaltic выросла до рекордно высокого уровня в 668 млн евро, что на 34% больше, чем в 2022 году.

«Благодаря рекордному доходу, превышающему пол миллиарда евро, самой высокой прибыли в истории компании, впечатляющим рекордным показателем EBITDAR и другим положительным бизнес-показателям, airBaltic превзошла допандемический уровень», — прокомментировал данные годового отчета компании ее президент и генеральный директор Мартин Гаусс.

airBaltic завершила 2023 год с исторически самым высоким показателем EBITDAR в 159 млн евро, превысив показатель 2022 года на 76 млн евро. Число перевезенных компанией пассажиров выросло на 36% до 4,5 млн человек.

Число рейсов за год увеличилось на 30% — до 65 500.

Справка

Air Baltic Corporation AS — акционерное общество, основанное в 1995 году. Главным акционером из 96,14% акций является Латвийская Республика, а Ларсу Туэсен владеет оставшимся 3,86% через принадлежащую исключительно ему фирму Aircraft Leasing 1 SIA.

Компания предлагает рейсы более чем в 70 направлений в Европе, на Ближнем Востоке, Северной Африке и в Кавказском регионе.

Источник: Минфин
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