Латвийская авиакомпания airBaltic сообщила о рекордной прибыли за всю историю. В 2023 году компания получила прибыль в размере 34 млн евро, что на 88 млн евро больше, чем годом ранее.
airBaltic получила рекордную прибыль за всю историю
Финансовые показатели
Кроме того, выручка airBaltic выросла до рекордно высокого уровня в 668 млн евро, что на 34% больше, чем в 2022 году.
«Благодаря рекордному доходу, превышающему пол миллиарда евро, самой высокой прибыли в истории компании, впечатляющим рекордным показателем EBITDAR и другим положительным бизнес-показателям, airBaltic превзошла допандемический уровень», — прокомментировал данные годового отчета компании ее президент и генеральный директор Мартин Гаусс.
airBaltic завершила 2023 год с исторически самым высоким показателем EBITDAR в 159 млн евро, превысив показатель 2022 года на 76 млн евро. Число перевезенных компанией пассажиров выросло на 36% до 4,5 млн человек.
Число рейсов за год увеличилось на 30% — до 65 500.
Справка
Air Baltic Corporation AS — акционерное общество, основанное в 1995 году. Главным акционером из 96,14% акций является Латвийская Республика, а Ларсу Туэсен владеет оставшимся 3,86% через принадлежащую исключительно ему фирму Aircraft Leasing 1 SIA.
Компания предлагает рейсы более чем в 70 направлений в Европе, на Ближнем Востоке, Северной Африке и в Кавказском регионе.
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