Правительство выделяет дополнительные 9,3 млрд грн на программу быстрого восстановления

Один из приоритетов работы Правительства — это создать условия, чтобы как можно больше украинцев возвращались из-за границы. Об этом отметил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства 5 марта.

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Быстрое восстановление

«Для этого мы продолжаем программу быстрого восстановления. Выделяем сегодня дополнительные 9,3 млрд. гривен для 13 регионов. На эти средства будут отремонтированы жилые дома, школы, больницы, объекты критической инфраструктуры», — рассказал Премьер-министр.

По словам Шмыгаля, в вопросе возвращения украинцев речь не идет об административных мерах, а исключительно о стимулах. В частности, это быстрое восстановление инфраструктуры, больше безопасности, лучшие условия для жизни, больше возможностей самореализации. В этом вопросе правительство также продолжает европейские реформы.

Премьер-министр подчеркнул, что динамика евроинтеграции должна оставаться столь же высокой, как и в предыдущие 2 года.

«Ожидаем, что уже в этом месяце Еврокомиссия утвердит переговорную рамку с Украиной. Это один из ключевых шагов для начала процесса переговоров о нашем вступлении в ЕС», — отметил Шмыгаль.