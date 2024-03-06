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6 марта 2024, 8:29 Читати українською

Украина привлечет от МБРР $1,5 млрд для поддержки бизнеса

Кабинет Министров принял распоряжение, которое откроет возможность получения ссуды от Международного банка реконструкции и развития объемом $1,5 млрд для поддержки бизнеса. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабмина.

Кабинет Министров принял распоряжение, которое откроет возможность получения ссуды от Международного банка реконструкции и развития объемом $1,5 млрд для поддержки бизнеса.
Фото: aspi.com.ua

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Что известно

Привлечение $1,5 млрд поможет поддерживать бизнес, наращивать экспорт, обеспечивать макрофинансовую стабильность, подчеркнул Шмыгаль.

Также, по словам премьера, Кабмин утвердил постановление, определяющее условия займа от Канады.

«Это дополнительно 2 млрд канадских долларов (более $1,5 млрд), которые можем получить уже в этом году», — сообщил Шмыгаль.

Кроме того, он сообщил, что Украина работает с партнерами по созданию большой кредитной линии для восстановления Украины и интеграции с ЕС на пять лет под 0%.

Премьер-министр подчеркнул, что эти средства пойдут на строительство, ремонт, логистику, образование и другие цели.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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