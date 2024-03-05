К закрытию межбанка курс доллара вырос на 6 копеек в покупке и на 9 копеек в продаже. Евро подорожал на 7 копеек в покупке и на 10 копеек в продаже.
Курс валют на вечер 5 марта: доллар на межбанке вырос на 9 копеек
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Открытие 5 марта
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Закрытие 5 марта
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Изменения
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38,31/38,33
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38,37/38,42
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6/9
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41,55/41,56
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41,62/41,66
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7/10
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 38,20−38,65 грн. Евро покупают за 41,40 грн, а продают за 42,00 грн.
По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,60−38,60, евро — 41,88−42,00 грн.
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Источник: Минфин
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