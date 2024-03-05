Курс валют на вечер 5 марта: доллар на межбанке вырос на 9 копеек

К закрытию межбанка курс доллара вырос на 6 копеек в покупке и на 9 копеек в продаже. Евро подорожал на 7 копеек в покупке и на 10 копеек в продаже.

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Валюта Открытие 5 марта Закрытие 5 марта Изменения доллар 38,31/38,33 38,37/38,42 6/9 евро 41,55/41,56 41,62/41,66 7/10

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 38,20−38,65 грн. Евро покупают за 41,40 грн, а продают за 42,00 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,60−38,60, евро — 41,88−42,00 грн.

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