Президент одобрил реформу корпоративного управления для госкомпаний

Президент Владимир Зеленский подписал закон (№ 5593-д) об усовершенствовании корпоративного управления юридических лиц, акционером (учредителем, участником) которых является государство. Документ возвращен с подписью президента 5 марта, свидетельствует информация в карточке законопроекта.

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Что известно о реформе

Этот документ — одно из важных условий выполнения евроинтеграционных обязательств Украины.

Закон нормирует ряд вопросов, связанных с деятельностью государственных предприятий. В частности, это касается введения политики государственной собственности, которую будет утверждать правительство.

В то же время, политика вознаграждения руководителей и членов наблюдательных советов государственных предприятий и государственная дивидендная политика будут частями политики государственной собственности.

Наблюдательные советы всех ГП будут утверждать стратегические планы развития, а также инвестиционные и финансовые планы.

Предусматривается изменение процедуры вознаграждения руководителей ГП и членов наблюдательных советов. Политика вознаграждения будет содержать принципы и методологические подходы, на основе которых наблюдательные советы будут устанавливать размер вознаграждения руководителей ГП.

Закон также нормирует процедуру увольнения членов наблюдательных советов — вводится исчерпывающий перечень оснований для увольнения.

Документ определяет подходы к дивидендной политике государства, которую также будет утверждать правительство.