Доля танкеров с западным страхованием, входящих в россию, упала в феврале до самого низкого уровня с начала действия санкций, поскольку два страховых клуба изъяли 18 кораблей из «теневого» флота анонимных старых кораблей. Об этом сообщает enkorr.

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Согласно данным Lloyd's List Intelligence и Vortexa, из более чем 300 танкеров, загрузку которых в российских портах отслеживали в прошлом месяце, лишь 39% имели покрытие P&I с Международной группой из 12 клубов.

Морское страхование в International Group рассматривается как промежуточный показатель соблюдения танкерами предельных цен G7 на экспорт российской нефти, введенных 14 месяцев назад, чтобы ограничить поступление доходов в кремль, избегая при этом ценовых шоков.

Страхование для остальных 61% танкеров, заходивших в россию в прошлом месяце, было неизвестно, причем количество танкеров, отвечающих требованиям цоколя, постоянно уменьшалось в течение последних пяти месяцев.

Это связано с подавлением регулирующими органами в Европе, США и Великобритании по обходу санкций, причем с ноября более 100 заходивших в россию танкеров были охвачены зарегистрированными судовладельцами, операторами и менеджерами судов.

Напомним

«Минфин» писал, что усиление санкций США ухудшает торговлю нефтью Индии с россией, заставляя переработчиков рассматривать другие поставки.