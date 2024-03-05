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5 марта 2024, 15:46 Читати українською

65% украинцев отмечают 8 марта. Половина украинок не ожидают подарков — опрос Viber

В прошлом году был зарегистрирован законопроект о переносе Международного женского дня 8 марта на День украинской женщины 25 февраля (день рождения Леси Украинки). Команда Rakuten Viber спросила, когда пользователи планируют праздновать и ожидают ли приветствия.

В прошлом году был зарегистрирован законопроект о переносе Международного женского дня 8 марта на День украинской женщины 25 февраля (день рождения Леси Украинки).
Фото: freepik.com

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Результаты опроса показали, что 59% украинцев будут праздновать 8 марта по-прежнему. 6% отмечают и Международный женский день и День украинской женщины (25 февраля). Еще 5% праздновали только 25 февраля. Кроме того, около трети (30%) не отметят ни одну из дат в этом году.

На вопрос «Когда вы планируете праздновать в этом году?» ответы распределились следующим образом:

  • Буду праздновать по-прежнему 8 марта — 59%;
  • Не праздную вообще — 30%;
  • Праздную в обе даты. Чем больше праздников, тем лучше — 6%;
  • Праздновали 25 февраля, хотя праздник и не утвердили — 5%.

Ожидают ли женщины поздравления на 8 марта

Команда Rakuten Viber отдельно спросила украинок, ожидают ли они поздравления с Международным женским днем.

Около половины женщин не ждут подарки: 24% не ожидают их ни от кого, 14% ожидают только устные поздравления и сообщения. К тому же 13% ответили, что лучшее поздравление — это донат.

В то же время 34% украинок ожидают подарков от ближайших, еще 15% — и от близких, и на работе/в университете/в школе.

Ответы на вопрос «Ожидаете ли вы поздравления с Международным женским днем?» распределились следующим образом:

  • Да, ожидаю подарков, но только от ближайших — 34%;
  • Нет, не ожидаю ни от кого — 24%;
  • Да, ожидаю подарков и от близких, и на работе / в университете / в школе — 15%;
  • Ожидаю только устных поздравлений и сообщений — 14%;
  • Нет, сейчас лучшее поздравление — это донат — 13%.

Опрос

В анонимном опросе в официальном канале Rakuten Viber Украина приняло участие более 60 тысяч пользователей. Ключевая возрастная группа — 34−45 лет, более 50% респондентов в возрасте до 45.

Источник: Минфин
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