Бывшие руководители Twitter подали иск против Илона Маска на $128 млн

Четверо бывших топ-менеджеров Twitter (X) подали в суд на владельца соцсети Илона Маска о взыскании невыплаченного выходного пособия на сумму свыше $128 млн, пишет Financial Times .

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Что известно

Иск подали бывшие CEO Twitter Параг Агравал, финансовый директор Нед Сигал, директор по юридическим и политическим вопросам Виджая Гадде и юрисконсульт Шон Эджетт.

В иске говорится, что предприниматель «обманом обвинил их в неподобающем поведении» и заставил уйти из компании.

Отмечается, что при увольнении новый владелец соцсети отказал бывшим руководителям в исходной помощи. Из иска следует, что каждому из топ-менеджеров принадлежала годовая зарплата и «сотни тысяч опционов на акции». В случае Агравала речь идет о почти $60 млн.