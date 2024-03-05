Четверо бывших топ-менеджеров Twitter (X) подали в суд на владельца соцсети Илона Маска о взыскании невыплаченного выходного пособия на сумму свыше $128 млн, пишет Financial Times .
Бывшие руководители Twitter подали иск против Илона Маска на $128 млн
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Что известно
Иск подали бывшие CEO Twitter Параг Агравал, финансовый директор Нед Сигал, директор по юридическим и политическим вопросам Виджая Гадде и юрисконсульт Шон Эджетт.
В иске говорится, что предприниматель «обманом обвинил их в неподобающем поведении» и заставил уйти из компании.
Отмечается, что при увольнении новый владелец соцсети отказал бывшим руководителям в исходной помощи. Из иска следует, что каждому из топ-менеджеров принадлежала годовая зарплата и «сотни тысяч опционов на акции». В случае Агравала речь идет о почти $60 млн.
Источник: Минфин
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