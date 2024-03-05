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5 марта 2024, 13:05 Читати українською

Китай объявил официальную цель роста ВВП на 5% в 2024 году

Глава Госсовета КНР Ли Цян огласил во вторник амбициозный целевой показатель роста экономики примерно на 5%, обещав сделать шаги к преобразованию китайской модели развития и ослабить риски, обострившиеся из-за банкротства застройщиков и долгового кризиса местных органов власти. Об этом пишет Reuters.

Глава Госсовета КНР Ли Цян огласил во вторник амбициозный целевой показатель роста экономики примерно на 5%, обещав сделать шаги к преобразованию китайской модели развития и ослабить риски, обострившиеся из-за банкротства застройщиков и долгового кризиса местных органов власти.

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В отчете перед Всекитайским народным собранием — подобием законодательного органа, который утверждает планы коммунистического руководства КНР — Ли также сделал акцент на увеличении оборонных расходов, ужесточив риторику в отношении Тайваня.

Цель роста экономики в текущем году — около 5% — осталась такой же, как в 2023-м, но выполнить ее будет труднее, так как восстановление после пандемии коронавируса утратило запал, считают аналитики, указывая, что Пекин сигнализирует, что приоритетом для правительства является рост, а не реформы.

«В этом году достичь роста в 5% сложнее, чем в прошлом, потому что база для сравнения выше, что говорит о том, что руководство страны намерено поддерживать экономический рост», — сказал Тао Чуань из Soochow Securities.

Этот год начался для КНР резким падением фондового рынка и с дефляции на уровне, невиданном со времен мирового финансового кризиса 2008−2009 годов. Кризис на рынке недвижимости и проблемы задолженности местных органов власти продолжаются, усиливая давление на чиновников, от которых всё больше ждут выработки новой экономической политики — в частности, прорыночных реформ и мер для повышения доходов потребителей.

Источник: Минфин
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