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5 марта 2024, 12:41 Читати українською

Украина экспортирует рекордный объем электроэнергии в пять стран

Во вторник, 5 марта, Украина планирует экспортировать в пять стран рекордный с начала года объем электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба НЭК «Укрэнерго».

Во вторник, 5 марта, Украина планирует экспортировать в пять стран рекордный с начала года объем электроэнергии.
Фото: pixabay.com

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Экспорт электроэнергии

Укрэнерго экспортирует электроэнергию в 5 стран:

  • Словакию,
  • Венгрию,
  • Польшу,
  • Румынию,
  • Молдову.

В компании пояснили, что в течение суток планируется поставить 13 393 МВт-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 726 МВт.

Энергетики напомнили, что с 1 марта технически возможная максимальная мощность экспорта электроэнергии из Украины и Молдовы в Европу составляет 550 МВт в час. Такое решение приняли операторы систем передачи стран континентальной Европы ENTSO-E.

«Обращаем внимание — экспорт электроэнергии из Украины в другие страны осуществляется исключительно при условии отсутствия дефицита в энергосистеме», — говорится в сообщении.

Также в Укрэнерго отметили, что полноводие в реках и солнечная погода способствуют активной работе гидроэлектростанций и электростанций на ВИЭ. Благодаря этому производители электроэнергии могут не только обеспечивать потребности украинских потребителей, но и увеличивать объемы производства и продажи.

Импорт электроэнергии

Импорт электроэнергии запланирован очень незначительным объемом в вечерние часы из Словакии и Румынии.

Общий объем 76 МВт·ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 37 МВт. С 1 декабря техническая возможность импорта электроэнергии из Европы в Украину и Молдову составляет 1700 МВт.

Потребление

Вчера, в понедельник, 4 марта, суточный максимум потребления вчера был зафиксирован в 19:00, его уровень был на 1,2% выше, чем в предыдущий рабочий день — пятницу, 1 марта. Такое повышение потребления характерно для начала рабочей недели.

Сегодня, 5 марта, по состоянию на 09:40 уровень потребления электроэнергии на 0,8% ниже соответствующего показателя понедельника 4 марта.

Источник: Минфин
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